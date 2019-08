KPMG Schweiz: Dominik Weber neuer Leiter Media Relations

Dominik Weber ist neuer Leiter Media Relations von KPMG Schweiz. Er löst Can Arikan ab, der zu Helsana gewechselt ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Weber hat an der HSG Betriebswirtschaft und Politikwissenschaften studiert und während der letzten rund zehn Jahren bei Credit Suisse, Richterich & Partner und Comparis gewirkt. Der 34-Jährige rapportiert direkt an Andreas Hammer, Leiter Unternehmenskommunikation & Public Affairs.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG Schweiz ist laut eigenen Angaben eine der sogenannten «Big 4» und beschäftigt weltweit in rund 160 Ländern über 200’000 Mitarbeitende. In der Schweiz ist KPMG an zehn Standorten sowie in Liechtenstein mit über 2100 Mitarbeitenden präsent. (pd/cbe)