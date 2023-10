Contcept: Drei Frauen mit neuen Aufgaben

Von der Praktikantin zur Leiterin der PR Abteilung: Simona Dürmüller (Bild rechts) wurde bei Contcept Communication zur Head of PR befördert. Die langjährige Mitarbeiterin ist ab sofort zuständig für das PR Team bei der Agentur mit Sitz in Zürich, Lausanne und Berlin. Das teilte die Agentur Contcept am Dienstag mit. Simona Dürmüller ist mittlerweile auch Mitglied der Geschäftsleitung.

Digital-Team mit Creative Director ergänzt

Weitere Personal-News gibt es auch aus dem Digital Team. Seit Anfang 2023 unterstützt Sara Streule (Bild links) das Team als Creative Director und ist zuständig für Campaigning, Creative Visual Content und Corporate Design. Jetzt hat sie zudem die Rolle als Co-Lead des Digital Teams übernommen. Sie führt dieses zusammen mit Martin Winiker. Beide sind Mitglieder der Geschäftsleitung.

Sara Streule ist gelernte Grafikerin und hat einen Abschluss in visueller Kommunikation an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Zuletzt war sie bei diversen Designstudios und Agenturen der Schweiz tätig. Sie arbeitete im Branding, leitete dort ein Team und bildete Lehrlinge aus. Auch im Editorial Design hat Sara Streule Erfahrungen gesammelt und war für die Neukonzipierung und das Redesign von Magazinen zuständig. Am meisten geprägt hat sie aber die Arbeit im bekannten Studio Mind Design in London, wo sie als Designerin Projekte für den renommierten Industrial Designer Tom Dixon umsetzen durfte. Neben ihrer Karriere hat sich Sara Streule auch als Influencerin unter dem Namen «Sara is in Love with…» etabliert und realisiert auf ihrem Instagram-Kanal regelmässig diverse Kunstprojekte.

Neue Influencer Managerin

Neu im Digital Team ist Doris Hofer (Bild Mitte). Die ehemalige Journalistin und PR-Fachfrau lebte die vergangenen Jahre in Istanbul, wo sie sich eine Karriere als eine der bekanntesten Influencerinnen aufgebaut hatte. Sie ist bei Contcept Senior Consultant Influencer & Social Media. Zudem bringt sie ihre wertvolle, jahrelange Expertise in Kommunikation ein. (pd/nil)