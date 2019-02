Agentur am Flughafen: Ein Anhänger für das stille Örtchen

Um potenziellen Kunden das Dusch-WC-Sortiment von Geberit Aqua Clean vorzustellen, engagierte Geberit die Agentur am Flughafen. Es wurde ein Doorhanger-Mailing für das stille Örtchen kreiert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Wer sich in Zukunft nicht nur seine Ruhe, sondern auch mehr Komfort auf seinem stillen Örtchen wünscht, wurde dazu aufgefordert, sich bei Geberit zu melden und eine unverbindliche Beratung anzufordern.

Einsatzzeitraum: Ab Februar 2019 Werbemittel: Klassisches Directmailing

Verantwortlich bei Geberit Vertriebs AG: Stefan Zihlmann (Leiter Marketing Kommunikation), Janine Müller (Manager Marketing Kommunikation), Ira Korsten (Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: Dominique Rutishauser (Creative und Art Direction), Dietmar Düringer (Grafik), Miriam Egli (Beratung/Text), Julia Lüchinger (Koordination). (pd/wid)