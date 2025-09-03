MetaDesign: Ein Branding für die Lieferroboter

Publiziert am 03.09.2025

Das Unternehmen, das autonome Lieferroboter herstellt, expandiert derzeit in die Schweiz. Die Markenentwicklung basiert auf dem Leitgedanken «I am a Learner» und soll die Lernfähigkeit der Roboter in urbanen Umgebungen widerspiegeln, teilt MetaDesign mit.

Der Name Rivr fungiert als Akronym für «Reinventing Robotics» und symbolisiert die Vision der Gründer um CEO Marko Bjelonic. Das visuelle Konzept verwendet einen dynamischen Pointer aus dem Monogramm R, der intuitiv mit seiner Umgebung interagiert und sich kontinuierlich neu ausrichtet. Dieses Element soll die Dynamik und Anpassungsfähigkeit der Robotertechnologie unterstreichen, heisst es weiter.

Die Markenidentität wird derzeit in digitalen Umsetzungen durch die Partneragenturen Digitas und Prodigious implementiert. (pd/spo)