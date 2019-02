bühler&bühler: Ein Branding ohne Klischees

Die Zürcher Agentur Bühler & Bühler zeichnet für das neue Branding des Yogastudios Desire in balance der ehemaligen Spitzen-Eishockeyspielerin Désirée Isabelle Di Santo verantwortlich.



Der neue Auftritt entspriche keinem Klischee und konzentriere sich in seiner reduzierten Designsprache auf das Ziel jeder Yoga-Einheit: innere Ausgeglichenheit und Stärke zu finden – und zwar so, wie es am besten zu einem passt, heisst es in der Mitteilung der Agentur. «Diese Philosophie war das Fundament für unser Branding», wird Doris Bühler, Creative Director bei Bühler & Bühler, zitiert. Der neue Auftritt sollte der Persönlichkeit der Inhaberin gerecht werden.



«Dein Körper. Dein Yoga. Dein Ding.» lautet die Devise, welche in allen Massnahmen in Szene gesetzt wird. Herzstück nebst dem Brand Design ist die neue Website. Mit Handschrift ergänzte Kursplakate und Unikat-Visitenkarten, bei denen ein Teil des Logos gestempelt ist.



Desire in balance plant zurzeit ein eigenes Yoga-Studio in Wangen bei Olten. Die neuen Räumlichkeiten werden ebenfalls von Bühler & Bühler in Szene gesetzt.



Verantwortlich bei bühler&bühler: Doris Bühler, Creative Director / Salvatore Viola, Designer / Rebecca Knobel, Text & New Media Producer / Marko Lukac, Lead Digital / Thomas Knellwolf, Fotografie (pd/wid)