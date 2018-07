Filmgerberei: Ein Film, der die Kaffeepause entschleunigt

Das Porträt über den wild wachsenden Kaffa Kaffee von Original Food soll die Zuschauer in eine Welt eintauchen lassen, welche sie bisher noch nicht gekannt haben, heisst es in einer Mitteilung der Filmgerberei. In der Kurzdoku erklärt die Inhaberin von Original Food Schweiz sowie lokale Vertreter in Äthiopien, wie das Projekt der Bevölkerung und der Umwelt zugutekommt.

Es sei ein Herzensprojekt für Maria Müller, die in Kooperation mit der Original Food Deutschland seit 2005 wilden Kaffee aus Äthiopien importiert, in der Schweiz röstet und vermarktet. Ein Kaffee, der in Einklang mit der Natur und den Leuten vor Ort produziert werde, und einen exquisiten Kaffeegenuss in Europa biete.

Das von der Filmgerberei realisierte achtminütige Portrait sei perfekt für die Kaffeepause: «Wir entschleunigen mit unserem Projekt die herkömmliche Kaffeeproduktion. Dieser Film lässt uns die Zuschauer auf unsere Reise mitnehmen», wird Müller in der Mitteilung zitiert.



Mit modernem Kameraequipment in Äthiopien zu drehen, sei ein Erlebnis an sich gewesen. «Anamorphotisch und mit nur mit einer Brennweite zu drehen, war eine visuell mutige Entscheidung, die ich aber zu keinem Zeitpunkt bereut habe», sagt Kameramann Silvio Gerber gemäss Mitteilung. «Ich konnte mich dadurch viel mehr auf die Menschen konzentrieren. Neben den vielen kleinen Details, die es immer wieder zu entdecken gab, standen diese für mich immer im Fokus.»

Verantwortlich bei Filmgerberei: Flavio Gerber (Producer/Regie), Silvio Gerber (Kamera), Alessandro Biffi (Postproduction); verantwortlich bei Original Food: Maria Müller (Inhaberin), Willy Zemp (Röstmeister). (pd/maw)