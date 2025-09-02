Corpmedia: Ein Fingerherz für Toi Toi

Publiziert am 02.09.2025

Die Zürcher Agentur Corpmedia entwickelte das Konzept, bei dem das sogenannte Fingerherz – eine Geste aus Zeigefinger und Daumen – als Markensymbol etabliert wird. Die Geste ist in sozialen Medien als Symbol für Herzlichkeit bekannt.

Das Unternehmen will mit der Geste von funktionaler Kommunikation zu emotionaler Markenbindung wechseln, heisst es in einer Mitteilung. Ziel ist es, die international verständliche Geste so zu besetzen, dass Nutzer automatisch an die Marke Toi Toi denken. Das neue Markensymbol wurde bereits intern eingeführt und von der Geschäftsleitung bis zu den Mitarbeitenden im Aussendienst umgesetzt. (pd/spo)