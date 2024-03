MRB: Ein frischer Auftritt für Knutwiler

Schon seit über 560 Jahren sprudelt reines und erfrischendes Mineralwasser aus der Quelle in Bad Knutwil. Mit dem neu gestalteten Markenauftritt startet Knutwiler nun in eine neue Ära: Reduzierter, moderner, frischer und doch vertraut. So präsentieren sich das neue, von der Zürcher Kreativagentur Metzger Rottmann Bürge (MRB) konzipierte Logo und das über sämtliche Produkte aktualisierte Erscheinungsbild.

Während des zweijährigen Prozesses entstand nahe an der Markenstrategie von Knutwiler das neue Design, welches die Kernwerte des familiengeführten Unternehmens bewahrt, wie es in einer Mitteilung heisst: Knutwiler sei das Mineralwasser aus dem Herzen der Schweiz und stehe für Qualität, Vertrautheit und Nachhaltigkeit.

Das Resultat ist laut Mitteilung «eine evolutionäre Weiterentwicklung des bisherigen Markenauftrittes». Dabei sei vor allem reduziert worden, um Transparenz zu schaffen und moderner und selbstbewusster zu wirken. Mit der Einführung des neuen Designs verdeutliche Knutwiler ausserdem seine Verpflichtung zu nachhaltigem Wachstum und rücke das Mineralwasser als kostbares Naturprodukt und Differenzierungsmerkmal in den Mittelpunkt. Die Markenidentität werde durch dieses Design gestärkt, wobei zukünftig die Dachmarke bei allen Produkten noch prominenter präsentiert werde, um deren Besonderheit zu betonen.

Das neue Design wird auf insgesamt 47 Knutwiler-Produkten angewendet und wird auch in allen zukünftigen Kommunikationsmassnahmen zu sehen sein.

Verantwortlich bei Mineralquelle Bad Knutwil: Stefan Suter (CEO), Linda Schwenk (Leitung Marketing), Marion Walther (Brand Managerin); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge Partner: Silvan Metzger (CEO), Roman Steinacher (Beratung), Frederick Rossmann, Conny Eiwanger (Kreation), Fabian Zahner (Text), Bruno Breitenmoser, Ursula Trottmann, Giacomo Wyss (Realisation und Produktion). (pd/cbe)