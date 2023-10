June / Blish: Ein Jubiläumsmagazin im Pop-Art-Stil

Alle Menschen fassen jeden Tag unbewusst Geländer an. Für einige bedeuten Geländer Sicherheit und Orientierung, für andere haben sie Designcharakter. Genau dieser Umstand zieht sich als roter Faden durch das Jubiläumsmagazin der Müssig AG. Das KMU mit Sitz im thurgauischen Amriswil wurde im Jahr 1873 als Schlosserei gegründet und ist heute, 150 Jahre später, bereits in fünfter Generation in Familienbesitz. Dabei blicken sie auf eine bewegte Geschichte zurück.

Im Magazin richtet sich der Blick aber ganz bewusst nach vorne, was sich sowohl inhaltlich als auch beim Layout zeigt. Entstanden ist laut einer Mitteilung ein rund 70-seitiges Magazin, das in einer Auflage von 2500 Exemplaren in gedruckter Form an Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden sowie Partner geht.

Die beiden Jung-von-Matt-Tochteragenturen June Corporate Communications und Blish verantworteten die gesamte Umsetzung des Magazins: Von der Konzeption über die Redaktion aller Inhalte bis hin zur Gestaltung und Realisation. Beim Inhaltskonzept setzte June auf einen Mix aus Branchenexpertise, zukunftsweisenden Technologien und Einblicken in das Unternehmen. «Redaktionell und optisch haben wir uns sehr stark an typische Magazin-Formate orientiert. Viel Weissraum, mehr Bild als Text, kurze und unterhaltsame Artikel», wird Nathalie Eggen, Managing Director bei June Corporate Communications, zitiert.

Verantwortlich bei June Corporate Communications: Melanie Kälin (Konzept und Text), Nathalie Eggen (Konzept, Text und Projektleitung, Managing Director), Yvonne Samaritani (Konzept und Text, Managing Director); verantwortlich bei Blish: Chiara Killer (Design und Realisation), Jessica Kottmeyer (Design und Realisation), Fabrizio Rutishauer (Fotografie und Bildbearbeitung), Jlona Kopf (Design, Realisation und Projektleitung, Managing Director); verantwortlich bei Construkt: Urte Zambelli und Tomas Rozas (Idee und Projektleitung); externe Partner: Medienwerkstatt, Mario Müller (Druck), Diction (Lektorat). (pd/cbe)