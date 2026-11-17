Publiziert am 17.11.2026

Das Kantonsspital Baden (KSB) hat einen neuen Imagefilm mit dem Titel «Lichtblicke» veröffentlicht. Produziert hat ihn Maybaum Film, wie die Firma mitteilt. Das Licht dient dabei als verbindendes Motiv durch die verschiedenen Bereiche des Spitals, wie die Produktionsfirma mitteilt.

Anlass für das Motiv ist laut Mitteilung der Neubau des KSB, in dem Tageslicht ein zentrales Element der sogenannten Healing Architecture sei. Der Film führt durch verschiedene Situationen und Fachbereiche: von der Geburt über die Notaufnahme und die Ambulanz im Nachteinsatz bis zu bildgebenden Verfahren, chirurgischen Eingriffen und der Arbeit in der Pflege. Das Licht stehe dabei für medizinische Präzision, Orientierung und Hoffnung. Der Film zeige zudem die Menschen und Technologien, die im Hintergrund den Betrieb sichern.

Das Voice-over entstand in Zusammenarbeit von Maybaum Film und dem Marketingteam des KSB. Sämtliche Personen vor der Kamera sind Mitarbeitende des Spitals, es wurden keine Statistinnen oder Statisten engagiert.

Gedreht wurde während drei Tagen im Spital, bei laufendem Betrieb und mit einer kleinen Crew. Das KSB liess dem Produktionsteam nach Angaben von Maybaum Film viele Freiheiten, sodass einzelne Szenen spontan umgesetzt werden konnten. Für die Bildsprache setzte Maybaum Film durchgehend eine Vintage-Festbrennweite ein. Diese erzeuge Lichtartefakte, eine körnige Bildanmutung und ausgeprägtes Bokeh und hebe sich damit von der oft klinischen Ästhetik klassischer Spitalfilme ab. (pd/spo)