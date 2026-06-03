ADC Switzerland: Ein Magazin zum 50. Geburtstag

Publiziert am 03.06.2026

Der ADC Switzerland feiert seinen 50. Geburtstag – und rückt dabei ausnahmsweise nicht kreative Arbeiten, sondern die Menschen dahinter ins Zentrum. In Zusammenarbeit mit dem persönlich-Verlag hat der Club ein Jubiläumsmagazin herausgegeben, das den treffenden Namen «PERSÖNLICHkeiten» trägt.

Das Heft setzt auf ein ungewöhnliches Format: Zwölf Gespräche – elf Dialoge und ein Selbstgespräch – bringen interessante, überraschende und mitunter amüsante Paarungen von ADC-Mitgliedern zusammen. Die Unterhaltungen sollen den Schatz an Expertise im Club sichtbar machen und gleichzeitig private Einblicke in die Persönlichkeiten hinter der Schweizer Kreativbranche bieten. Ergänzt werden die Texte durch Porträtaufnahmen von sechs Fotografen.

Die Chefredaktion übernahm Sherin Kneifl, die bereits in den vergangenen Jahren für zahlreiche Sonderausgaben des «persönlich» verantwortlich zeichnete. «Der ADC ist ein Club, der tolle Werbung auszeichnet – und den tolle Menschen auszeichnen», wird Kneifl ziteirt. «Das zu zeigen ist uns auf unterhaltsame Art und Weise gelungen.» Der persönlich-Verlag kümmerte sich um die Produktion. Corinne Lüthi war für die Grafik verantwortlich.

«PERSÖNLICHkeiten» erscheint in einer Auflage von 5500 Exemplaren. Das Magazin liegt der Fachzeitschrift persönlich bei, wird an Mitglieder des ADC Switzerland und des ADC of Europe verschickt und ist ab sofort erhältlich. Zudem wird es am ADC Kreativfestival vom 8. bis 13. Juni verteilt. (pd/spo)