Der neue Gesamtauftritt für Oertli, ein Unternehmen im Bereich der Augenchirurgie, soll die Präzision, Verlässlichkeit und Qualität des Unternehmens sichtbar machen. Ob für Chirurgen, Operationspersonal, Kliniken oder Patienten – der neue Auftritt soll zeigen, dass Oertli den Unterschied zwischen einem guten und einem perfekten chirurgischen Resultat mache, schreibt die für den neuen Auftritt verantwortliche Agentur Dachcom in einer Mitteilung.

Der Kerngedanke «Making the Difference» präge nicht nur den externen Auftritt des Traditionsunternehmens, sondern werde auch firmenintern gelebt. Auf der visuellen Ebene steht der Adler im Zentrum. Die Symbolkraft des majestätischen Tieres stehe gleichzeitig für die Schweizer Herkunft des Unternehmens wie auch für den scharfen Blick.

Das Corporate Design soll die Marktführerschaft von Oertli über alle Massnahmen zum Ausdruck bringen: in Form der neuen Website, in Broschüren, Factsheets, Corporate-Kleidung, Präsentationsvorlagen, Videoclips sowie im neuen Messeauftritt, der seine Premiere am Internationalen Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen im Juni 2018 in Nürnberg hatte.

Verantwortlich bei Oertli Instrumente AG: Thomas Bosshard (Leiter Marketing und Verkauf) Corinne Seitz (Leiterin Marketing Kommunikation); verantwortlich bei Dachcom: Team Rheineck / St.Gallen. (pd/maw)