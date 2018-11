Das Compresso.Digital-Team hat «mit viel Herzblut und Engagement» eine neue Website für Special Olympics kreiert, die nun in frischem Design erscheint. Um die Gestaltung behindertengerecht und barrierefrei umzusetzen, wurden zudem diverse Textinhalte in leicht verständlicher Sprache erstellt, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem ist ein Read Speaker in die Website integriert, der die Inhalte laut vorliest.

Compresso zeichnet für die Gesamtverantwortung, das Design sowie die Programmierung der neuen Website verantwortlich.

Special Olympics ist die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und ist in 172 Ländern vertreten. Bereits seit 50 Jahren setzt sich die Organisation für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ein.

Die Kommunikationsagentur Compresso hat Special Olympics mit verschiedenen Aktivitäten – wie der Kampagne «Stolz dabei zu sein» – durch das Jubiläumsjahr begleitet.

Verantwortlich bei Special Olympics: Stephanie Meier (Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Compresso.Digital: Jamilla Allaoui (Projektleitung), Fridolin Stauffacher und Alexandra Nadtochiy (Beratung), Samuel Rüegger (Programmierung). (pd/as)