Das 70-Jahr-Jubiläum von Porsche hat das Service-Zentrum der Amag Schinznach-Bad dieses Jahr auf «einzigartige Weise» gefeiert: Anlässlich des runden Geburtstags hat die Amag ein spezielles Porsche-Treffen organisiert. Aus jedem Jahr seit dem Gründungsjahr 1948 wurde ein Sportwagen gezeigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aktion sei dank den guten Kontakten der Amag zu ihren Porsche-Kunden zustande gekommen.

Dieses «einmalige Stelldichein» gibt es nun in Buchform. Am 15. Dezember erscheint das von Heads Corporate Branding gestaltete Sammlerbuch «70 Jahre – 70 Ikonen». Auf über 280 Seiten gibt das Buch einen Einblick in die Porschegeschichte in der Schweiz und die Modellgeschichte der Marke. Jedes der 70 Modelle, das in Schinznach-Bad gezeigt wurde, wird mit hochwertigen Fotos und einem technischem Steckbrief einzeln präsentiert.

Darüber hinaus erzählen Porsche-Fahrerinnen und -Fahrer von ihrer ganz persönlichen Faszination für die Stuttgarter Marke. Ein Blick auf die Anfänge der Automarke und ihren Bezug zur Schweiz runden die 70-jährige Sportwagengeschichte ab.

Erhältlich ist das Buch, das gemäss Mitteilung in keiner Porschebuchsammlung fehlen darf, auf shop.amag.ch oder über das Porsche-Service-Zentrum Schinznach-Bad.

Herausgeber und Redaktion: Dino Graf (Leiter AMAG Group Communication); verantwortlich bei Heads: Ralph Hermann (Beratung), Marco Simonetti (Design Direction), Roman von Arx (Produktion); verantwortlich für die Fotografie: Bruno von Rotz und Markus Leser. (pd/as)