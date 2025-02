Tincan: Ein Statement für die stillen Helden

Publiziert am 27.02.2025

Für die Bossard Group hat Tincan einen Imageclip umgesetzt, der den unsichtbaren Heldinnen und Helden der Industrie eine Bühne bietet.

Der Imagefilm setzt auf eine visuelle Erzählweise, welche den Zuschauenden die Bedeutung dieser stillen Heldinnen und Helden näherbringen soll, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit einem cineastischen Look und intensiven Bildern soll die Arbeit der Mitarbeitenden in der Logistik und Industrie gewürdigt werden. Durch diese Herangehensweise soll das Thema emotional und authentisch vermittelt werden, sodass der Film nicht nur informiert, sondern auch berührt.











«Es war uns wichtig, die oft verborgene Wirkung der richtig verwendeten Verbindungselemente und -lösungen ins Licht zu rücken. Meist werden diese kleinen Teile total unterschätzt, leisten aber einen grossen Beitrag zum Erfolg unserer Kunden. Wir wollten dabei weg vom Image, dass wir als simpler ‹Schraubenlieferant› wahrgenommen werden», so Alain Bollschweiler, Head Communication & Branding bei Bossard Group. «Der Imagefilm von Tincan hat dies geschafft und zeigt auf, wie wichtig die Verbindungstechnik und die Mitarbeitenden im Hintergrund für das Unternehmen sind, ohne dafür je im Rampenlicht zu stehen.» (pd/awe)