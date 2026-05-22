Dear Creative: Ein Versicherungsmagazin mit Ansprüchen

Publiziert am 22.05.2026

Der Schweizer Krankenversicherer Sanitas hat sein Kundenmagazin grundlegend neu aufgestellt. Gemeinsam mit der Kreativagentur Dear Creative entstand daraus das «Sanitas Health Forecast Magazin». Das Format grenzt sich bewusst von klassischen Versicherungsmagazinen ab.

Seit dem 7. Mai liegt die erste Ausgabe des neu gestalteten Magazins in den Briefkästen. Dreimal jährlich soll es künftig auf Deutsch, Französisch und Italienisch erscheinen – mit einer Gesamtauflage von rund 570'000 Exemplaren. Der Anspruch ist hoch: Das Heft soll kiosktauglich sein und mit journalistischer Qualität und wissenschaftlich fundierten Inhalten überzeugen, heisst es in einer Mitteilung.

Inhaltlich dreht sich alles um Gesundheit im weitesten Sinne – Prävention, psychische Resilienz, Genetik, Langlebigkeit und gesellschaftliche Entwicklungen. Die erste Ausgabe widmet sich der Frage, wie stark Gesundheit bereits vor der Geburt geprägt wird: durch Gene, Familiengeschichten und frühe Umweltfaktoren.

Das Magazin ist Teil des bestehenden «Sanitas Health Forecast»-Ökosystems, zu dem neben dem jährlich erscheinenden, über 400-seitigen Hauptband auch ein Podcast, ein YouTube-Kanal mit mehr als 120 Videos sowie interaktive Selbsttests gehören. Gestalterisch orientiert sich das neue Magazin am visuellen Auftritt des Health Forecast Buches – unter anderem durch Illustrationen des schwedischen Illustrators Andreas Samuelsson.

Für Sanitas-CMO Kaspar Trachsel ist der Relaunch auch ein Gegenentwurf zur digitalen Informationsflut: Starke redaktionelle Printformate gewännen gerade angesichts von KI-generierten Inhalten und flüchtigen Online-Erlebnissen wieder an Bedeutung, so Trachsel. Das Magazin solle «inspirieren, Orientierung geben und Menschen näher an das Thema Gesundheit bringen – nicht belehrend, sondern relevant und menschlich.» (pd/spo)