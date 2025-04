Publiziert am 01.04.2025

Missverständnisse, Unsicherheit, Frust: In der Autogarage, beim Arzt oder am Schalter – immer wieder kommt es zu Kommunikationsproblemen mit gehörlosen oder schwerhörigen Kundinnen und Kunden. Die Folge: gescheiterte Verkaufsgespräche, fehlerhafte Diagnosen, verlorenes Vertrauen.

Da soll das neue Angebot der Stiftung Procom ansetzen. Über die abopflichtige App MyProcom werden Gespräche in Echtzeit übersetzt – per Video mit Gebärdensprachdolmetscher oder per Text, heisst es in einer Medienmitteilung. Unternehmen erhalten einen Zugang und können bei Bedarf sofort einen Dolmetschdienst aufschalten – direkt am Point of Service, etwa via Tablet oder Smartphone. (pd/spo)