Publiziert am 06.10.2026

Die Aufnahmen entstanden an zahlreichen Standorten in der Schweiz und in Deutschland, wie das Unternehmen mit Sitz in Muttenz am Dienstag mitteilte. Die Arbeit daran hat vor rund einem Jahr begonnen. Die Bilder verbinden Alltagsmomente mit den Produkten der Gruppe, etwa den Kaffee am Morgen, die Brezel zwischen zwei Terminen oder das Sandwich auf dem Heimweg.

«Die neue Bildwelt schafft eine visuelle Klammer über unsere Marken hinweg und macht erlebbar, was sie verbindet: die Menschen unterwegs, für die wir jeden Tag da sind, und die kleinen Momente, die ihren Alltag bereichern», lässt sich Sascha Heiniger, Head of Corporate Communications & Strategic Branding bei der Valora-Gruppe, in der Mitteilung zitieren.

Die Fotos sollen in der internen und externen Kommunikation des Konzerns und seiner Formate eingesetzt werden, über Länder- und Markengrenzen hinweg. Zu Valora gehören unter anderem K Kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, Avec, Caffè Spettacolo und Frittenwerk. Das Netzwerk umfasst rund 2800 Verkaufsstellen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden sowie rund 15'000 Mitarbeitende. Valora ist die europäische Retaileinheit des mexikanischen Konzerns Femsa. (pd/cbe)