Manor: Eine Stunde Unterricht für jeden Einkauf

Am Wochenende des 7. und 8. März unterstützt Manor mit jedem Einkauf die Ausbildung junger Frauen in Afghanistan, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Anlässlich des Internationalen Frauentags spendet Manor an diesen beiden Tagen für jeden Einkauf in den Manor Warenhäusern und im Onlineshop manor.ch eine Unterrichtsstunde für Mädchen in Afghanistan.

Das Programm «Girls Can Code» der Genfer Womanity Foundation ermöglicht jungen Frauen in Afghanistan eine Ausbildung in Englisch sowie in grundlegenden Computer- und Programmierkenntnissen. Dadurch wird ihnen der Einstieg ins Berufsleben erleichtert und sie werden bei der Suche nach einer Stelle oder einem Praktikum unterstützt. Jedes Jahr profitieren rund 600 Mädchen von diesem Angebot.

Laut einer Erhebung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2016 lag die Erwerbsbeteiligung von Frauen bei nur 19 Prozent und lediglich 40 Prozent der Mädchen haben Zugang zu einer Schulausbildung. Die Kooperation zwischen Manor und der Womanity Foundation wird sowohl in allen Warenhäusern als auch online und auf Social Media kommunikativ begleitet. Die Aktion gilt für alle bei Manor erhältlichen Produkte.

«Wir sind sehr stolz auf diese Partnerschaft mit der Womanity Foundation. Diese ermöglicht, Mädchen in Afghanistan Kernkompetenzen zu vermitteln, die sie für eine Karriere in den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) benötigen. Das passt zum Manor Commitment, SDG 5 zu unterstützen, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zu stärken», lässt sich Sandra Kottenauer, Chief Digital & Marketing Officer bei Manor, in der Mitteilung zitieren. (pd/lol)