Die emilfrey.ch sei der erste Fahrzeug Onlineshop der Schweiz mit digitaler Zahlung und vereine auf diese Weise die fast 100 Jahre lange Unternehmenstradition mit modernen Funktionen, heisst es in der Mitteilung. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Moderne und Tradition werde in einem klaren und flexiblen Design-System aufgegriffen, das dem Nutzer auf allen Geräten die Orientierung spielend einfach macht. Zudem wird das unverkennbare Markenbild mit einem luftigen User Interface kombiniert, was für ein konsistentes und modernes Design-Erlebnis sorgt.

Philipp Rhomberg, Chief Digital Officer (CDO) der Emil Frey Gruppe, sagt: «Mit dem Online-Autokauf unterstreichen wir unsere digitale Kompetenz und kommen unserem Ziel, das Autohaus zum Vorteil unserer Kunden zu digitalisieren, einen grossen Schritt näher.» Genau dies hat die Jury des German Design Award erkannt und gewürdigt. Verantwortlich bei Emil Frey Gruppe: Marcel Guerry (CEO Schweiz), Philipp Rhomberg (CDO), Daniel Roth (Filialleitung Schweiz), Henri Lyon (Marketing Services Schweiz); verantwortlich bei Emil Frey Digital AG: Dominic Koluder (Gesamtverantwortung), Phu-Vinh Pham (Beratung / Projektleitung Entwicklung), Sina Grieder (Projektleitung Content), Frédéric Nogier (Art Direction), Oliver Glitz (Text), Pixelgenau Consulting GmbH (Entwicklung), Create Next GmbH (Design) Alle Schweizer Gewinner vom German Design Award sind hier zu finden. (pd/wid)