Der international renommierte Preis geht an Unternehmen, deren wegweisende Produkte und Projekte in den drei Award-Disziplinen «Excellent Product Design», «Excellent Communications Design» und «Excellent Architecture» überzeugen. Aus über 4200 Einsendungen aus 57 Nationen wurden in 68 Kategorien neben den Auszeichnungen «Winner» und «Special Mention» auch 98-mal «Gold» vergeben – die höchste Auszeichnung des Awards. Sechs Gold-Auszeichnungen gingen in die Schweiz (aufgelistet sind Einreicher mit Sitz in der Schweiz):

Alle prämierten Projekte werden in der Onlinegalerie präsentiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bei der Award-Show am 3. Februar 2023 in Frankfurt geehrt. (pd/cbe)