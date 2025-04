Ringier: Energy komplettiert Geschäftsleitung mit CXO und CRO

Publiziert am 28.04.2025

Fabienne Nielsen übernimmt ab Mai die neu geschaffene Rolle des CXO. In dieser Rolle verantworte sie alle physischen und digitalen Erlebnisse rund um die Marke Energy, einschliesslich der Weiterentwicklung bestehender Events, der Konzeption neuer Formate sowie der Betreuung aller digitalen Plattformen wie App und Website mit rund einer halben Million registrierten Nutzern. Das steht in einer Medienmitteilung des Radiounternehmens. Auch die Social-Media-Aktivitäten fallen in ihren Verantwortungsbereich. Zuvor war Nielsen als Head of Global Marketing bei einer international tätigen Industriefirma tätig.

Thierry Furrer, der im Laufe des Jahres als CRO zum Team stossen wird, bringt langjährige Erfahrung aus dem Werbemarkt mit, zuletzt als Managing Director bei Goldbach Regional. Er wird die Verkaufsorganisation der Energy Gruppe Schweiz optimieren, die Marktpräsenz ausbauen, neue Produkte mitentwickeln und zusätzliche Kundensegmente erschliessen.

CEO Kevin Gander kommentierte in er Medienmitteilung die beiden Personalien dahingehend, dass mit der komplettierung der Geschäftsleitung der erste Schritt der strategischen Neuausrichtung der Energy Gruppe Schweiz abgeschlossen sei. (pd/nil)