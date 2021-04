BLKB: Engagement für armutsbetroffene Menschen

Die BLKB nimmt ihre Verantwortung für die Menschen in der Region wahr und leistet einen Beitrag zur Unterstützung von Personen und Familien, die von Armut betroffen sind, wie die Bank in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Die Corona-Pandemie hat zu einer Verschärfung der Situation geführt, wie die signifikante Zunahme an Beratungen und Unterstützungsanfragen bei der Caritas beider Basel seit dem Jahr 2020 zeigt.

Bei einer Spendenaktion unter den Mitarbeitenden der BLKB und einem zusätzlichen Beitrag der Bank sind rund 160’000 Franken zusammengekommen, die vollumfänglich der Caritas beider Basel zukommen und für Direkthilfe, Beratungsleistungen und Infrastruktur eingesetzt werden. «Mit unserer Aktion möchten wir ein Zeichen geben und betroffenen Menschen den Zugang zum Unterstützungsangebot der Caritas erleichtern», sagt Alexandra Lau, Geschäftsbereichsleiterin Strategie & Marktleistungen stellvertretend für die Mitarbeitenden der BLKB.

Beratungsdienstleistungen durch Caritas

Domenico Sposato, Geschäftsleiter von Caritas beider Basel, lässt sich wie folgt zitieren: «Ich bin sehr glücklich, dass die Kantonalbank dieses zukunftsorientierte Projekt möglich macht. Dank der BLKB kann die Caritas beider Basel erstmals Beratungen im Baselbiet anbieten.»

In den Beratungen der Caritas geht es um Themen wie das Erstellen eines Haushaltbudgets, die Unterstützung beim Stellen von Anträgen und bei Behördengängen oder um Überbrückungszahlungen. Die Beratungen sind kostenlos. Termine können über www.caritas-beratung.ch gebucht werden.

Für die Beratungsleistungen stellt die BLKB der Caritas Räumlichkeiten zur Verfügung: Direkt in den Niederlassungen der BLKB in Lausen (Grammontstrasse 1) und Münchenstein (Stöckackerstrasse 6) wird jeweils an einem Nachmittag pro Woche ein Sozialarbeiter von Caritas beider Basel Menschen beraten, die im Kanton Basel-Landschaft wohnen und von Armut betroffen sind.

Domenico Sposato fügt an: «Dass sich die BLKB derart verbindlich und wirkungsvoll in die Armutsthematik einbringt, ist ein unmissverständliches Signal: Man muss etwas tun – und man kann etwas tun.» (pd/lol)