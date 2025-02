Publicis Media Schweiz: Evelin Wachter wird Chief Operating Oﬀicer

Unternehmen

Mehr Frauen in Leitungsposition

In den letzten zehn Jahren ist der Frauenanteil in Führungsfunktionen und in Verwaltungsräten von Schweizer Firmen leicht gestiegen. Zwischen den Regionen und Branchen gibt es aber deutliche Unterschiede.