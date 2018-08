Gruber & Ianeselli: Eventsparte von Fabritastika übernommen

Die Fabritastika Gestaltungsatelier AG ist seit 30 Jahren in den Sparten Ausstellungen, Messen und Events tätig. Per 1. September übergibt Peter Sauter, Inhaber und Geschäftsführer der Fabritastika, die Eventsparte an die Zürcher Event- und Marketingagentur Gruber & Ianeselli, wie es in einer Mitteilung heisst. Die beiden Agenturen haben über den Preis Stillschweigen vereinbart.

Übernommen und weitergeführt werden laut Mitteilung im Sinne einer Nachfolgeregelung das Kundenportfolio im Bereich Events sowie die bestehenden und laufenden Projekte. Alle Schritte für eine reibungslose Übergabe der Kunden und Events seien aufgegleist worden.

Sauter und Fabritastika werden sich ab 1. September auf die Sparten Ausstellungen und Messeauftritte sowie deren Produktion konzentrieren. Zudem erarbeitet Sauter vermehrt strategische Kreativkonzepte auf der ganzen Breite der Live-Communication und ist als Projektentwickler tätig. So auch als Präsident des Vereins X-27, der das Ziel verfolgt, die Landesausstellung «Expo» im Jahr 2027 auf dem Flugplatz Dübendorf zu veranstalten und als Initiant des Freilufttheaters «Ungeheuerlich» am Walensee. (pd/cbe)