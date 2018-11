Viele edle Kreationen der Confiserie Sprüngli zieren deren Schaufenster und Vitrinen. An Weihnachten werden Pralinés und Gebäck zudem in hochwertigen Geschenkboxen aus Metall angeboten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Schläfle Trittibach wurde mit dem Design der Sprüngli-Métal-Boîtes beauftragt. Mit weihnachtlichen Sujets wie Kugeln, Sterne und Tannenzweige wurden feine Muster erzeugt. Auch die farbliche Tonalität wurde sorgfältig abgewogen. «In gewohnt edler und zurückhaltender Anmutung wurde auf laute Spektakel-Grafik verzichtet», heisst es weiter. Dafür setze man auf langanhaltende gestalterische Töne.

Verantwortlich bei Confiserie Sprüngli: Yumy Pham (Bereichsleiterin Marketing), Pascal Kielholz, Vanessa Welti (Product Management); verantwortlich bei Schläfle Trittibach: Marcel Schläfle, Christoph Trittibach (Creative Direction), Confiserie Sprüngli (Fotografie). (pd/cbe)