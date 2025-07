Allianz Pro Medienvielfalt: Flagge zeigen gegen die Halbierungsinitiative

Publiziert am 29.07.2025

Kurz vor dem Nationalfeiertag wehen neben Schweizer Fahnen auch zahlreiche rot-blaue Banner im Wind. Sie stammen von der Allianz Pro Medienvielfalt, die in den vergangenen Wochen 4000 Fahnen an ihre Unterstützer verteilte, wie die Organisation in einer Medienmitteilung schreibt.



«Demokratie braucht unabhängige Medien»

Der Slogan auf den Fahnen lautet: «Demokratie braucht unabhängige Medien». Das visuelle Motiv zeigt eine Axt, die symbolisch Radio und Fernseher zerstört – als Warnung vor der Halbierungsinitiative, über die im Frühling 2026 abgestimmt wird. Ein Ja würde die SRG-Einnahmen halbieren und das Angebot in allen Sprachregionen drastisch reduzieren, schreibt die Allianz Pro Medienvielfalt.

«Mit der Aktion ‹Fahnenmeer› wollen wir unsere Community auf den langen Abstimmungskampf einstimmen», lässt sich Geschäftsführer Mark Balsiger in der Medienmitteilung zitieren. Die Nachfrage sei gross, eine zweite Auflage bereits in Produktion.

Die Allianz Pro Medienvielfalt vereint derzeit 4500 Einzelpersonen und 25 Organisationen. Seit drei Jahren kämpft sie gegen die Halbierungsinitiative. Im Co-Präsidium engagieren sich 40 Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Zivilgesellschaft und Medien. (pd/nil)