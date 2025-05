Family: Flo Weitzel wird Executive Creative Director

Publiziert am 05.05.2025

Der gebürtige Rheinhesse arbeitet seit knapp einem Jahr bei Family. Er bringt internationale Erfahrung mit und sei von Beginn an prägend für die Weiterentwicklung der Agentur gewesen, heisst es in einer Mitteilung.

Weitzel zeigt sich hoch motiviert für die kommenden Aufgaben: «Wir haben ein starkes Team, mit dem wir künftig noch für Aufsehen sorgen werden. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe – und darauf, die Kreativ-PS auf die Strasse zu bringen.»

«Flo lebt den Family-Spirit»

Claudio Catrambone, Gründer und CEO/CCO von Family kommentiert gemäss Medienmitteilung die Personalien so: «Flo lebt den Family-Spirit – und prägt ihn aktiv mit. Seine internationale Perspektive hilft uns, unsere Expansionspläne umzusetzen. Wir haben in kürzester Zeit viel erreicht – und Flo hat daran definitiv Mitschuld.»

Flo Weitzel studierte an der Miami Ad School Berlin, arbeitete in New York und Amsterdam – unter anderem für Heimat Berlin, Chimney und Leo Burnett. In Zürich war er zudem Teil der Geschäftsleitung von Saatchi & Saatchi. Zuletzt arbeitete er bei The Game in München für BMW auf globaler Ebene.

Family hat im letzten Jahr zahlreiche neue Kunden gewonnen und ist als Agentur entsprechend gewachsen. In den Bereichen Strategie und Media habe man sich «fokussierter aufgestellt», schreibt das Unternehmen. Erst kürzlich wurde das Creative-Director-Team durch Johnny Grubenmann ergänzt, der gemeinsam mit Jan Walser die kreative Leitung stärkt. (pd/nil)