Die Agentur Woehrle Pirola mit Hauptsitz in Zürich und Geschäftsstelle in St. Moritz vermeldet einen Zugewinn. Food Zurich, das grösste Food-Festival in der Schweiz, mit rund 75’000 Besuchern allein im letzten Jahr, engagierte die inhabergeführte Agentur als neue Pressestelle für die Medienarbeit, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die neue Zusammenarbeit mit Woehrle Pirola bietet ideale Voraussetzungen für unsere Medienarbeit dank der grossen bestehenden Vernetzung und ausgewiesenen Festival-Kompetenz der Agentur im Kulinarikbereich», wird Food-Zurich-Co-Festivalleiter Simon Mouttet zitiert.

Die vierte Ausgabe von Food Zurich findet vom 16. bis 26. Mai 2019 statt. Während elf Tagen rückt die Limmatstadt ihre kulinarische Vielfalt mit einer breiten Palette aus über 100 Veranstaltungen ins Rampenlicht. Diesmal unter dem Motto «Pairing» für die «Stadtgerichte» und mit einem neuen Festivalzentrum mitten in der Stadt, in der Europaallee direkt beim Hauptbahnhof Zürich. (pd/cbe)