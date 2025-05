PR-Bild Award: Foto-Wettbewerb findet wieder statt

Publiziert am 20.05.2025

Der PR-Bild-Award wurde während der Auszeit inhaltlich überarbeitet und an aktuelle Entwicklungen in der Kommunikationsbranche angepasst, heisst es in einer Medienmitteilung von News aktuell. Wo wurden etwa die Wettbewerbskategorien neu strukturiert. Die fünf Kategorien heissen nun: People, Moments & Products, Portrait, NGO & Pro bono und KI-Content. Mit der neuen Kategorie AI-Content reagiert der Veranstalter auf den zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Kommunikationsarbeit.

«Fotos vermitteln Botschaften auf unmittelbare, emotionale Weise und erreichen Zielgruppen schnell und wirkungsvoll», erklärt Eldi Nazifi, Geschäftsführer von News aktuell (Schweiz) AG. Die Pause habe man genutzt, um den Wettbewerb neu auszurichten.

Für die Teilnahme müssen die eingereichten Bilder innerhalb der letzten zwölf Monate für PR- und Medienarbeit in der Schweiz, Deutschland oder Österreich produziert und verwendet worden sein. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos.

Die Auswahl der Gewinner erfolgt in zwei Schritten: Zunächst bestimmt eine Fachjury aus Medien- und Kommunikationsprofis die Shortlist. Anschliessend stimmt die Fachöffentlichkeit über die Favoriten ab. Ende Oktober werden die Siegerbilder in den einzelnen Kategorien sowie das «PR-Bild des Jahres» für die drei teilnehmenden Länder bekanntgegeben.

Erstmals wird der Hauptpreis der Kategorie People in Partnerschaft mit der Leica Camera AG präsentiert. Der Gewinner erhält eine Leica Q3 43.

Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich können ihre Arbeiten bis zum 24. Juni 2025 einreichen. (pd/nil)