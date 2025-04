13Photo: Fotoagentur erweitert ihr Geschäftsmodell

Publiziert am 16.04.2025

Die bekannte Fotoagentur 13Photo passt sich neu den Veränderungen und Begebenheiten des Marktes an. Nachdem man während 15 Jahren seinen Fokus auf den Editorial-Bereich und die Bildredaktion gelegt hat, wird 13Photo nun offiziell zur Repräsentanz für Fotografinnen und Fotografen. «Der Schritt zur Repräsentanz ist für uns auch eine bewusste Schärfung unseres Profils: Wir wollen klar zeigen, wofür wir als Agentur stehen – und was Kundinnen und Kunden von uns erwarten dürfen», so Agenturleiterin Lisa Schneider gegenüber persoenlich.com.

Veränderte Anfragen

Dieser Schritt habe sich organisch entwickelt – nicht nur aus der engen Zusammenarbeit mit den Fotografen und Fotografinnen, sondern auch durch veränderte Anfragen und die Entwicklungen in der Medienbranche. Als Agentinnen unterstützen Lisa Schneider und Eliane Bachmann die Fotografinnen und Fotografen aktiv bei der Umsetzung von Kampagnen und Bildwelten für Corporate- und Werbekunden. Damit folge 13Photo einer Entwicklung, die sich bereits seit einiger Zeit abzeichne – und mache sie nun offiziell.

Gleichzeitig bleibe 13Photo seinem ursprünglichen Kern treu: Das diverse Netzwerk herausragender Fotografinnen und Fotografen bleibt weiterhin für Editorial-Aufträge und das Office-Team für Bildredaktionsmandate im Einsatz. So sei die redaktionelle Arbeit weiterhin ein essenzieller Bestandteil der DNA von 13Photo. Man erhoffe sich durch die Erweiterung eine Verbindung zwischen der kreativen Freiheit und der Authentizität des Editorials und der strategischen Bildgestaltung für Marken und Unternehmen, so Lisa Schneider.

Grosses Netzwerk

«13Photo steht für eine moderne, zeitlose Bildsprache – unabhängig von schnelllebigen Trends. Für uns steht die Qualität der Fotografie im Zentrum – und unser Anspruch ist es, diese gemeinsam mit unseren Fotografinnen und den Fotografen auch in den Corporate- und Werbe-Bereich zu tragen.»

Zu den Mitgliedern von 13Photo gehören: Anoush Abrar, Markus Bertschi, Ladina Bischof, Paolo de Caro, Noë Flum, Desirée Good, Christian Grund, Maurice Haas, Vera Hartmann, Fabian Hugo, Attila Janes, Lukas Maeder, Kostas Maros, Lea Meienberg, Ulrike Meutzner, Rita Palanikumar, Filipa Peixeiro, Mara Truog, Gabi Vogt, Marc Wetli, Lucas Ziegler, Marvin Zilm, Herbert Zimmermann und Silas Zindel, zum Netzwerk: Joan Minder, Joël Hunn, Raffael Waldner, Ornella Cacace, Ruben Hollinger, Christian Aeberhard, Christian Flierl, Anne Gabriel-Jürgens, Stephan Rappo, Daniel Rihs, Roland Schmid, Salvatore Vinci, Gerry Nitsch, Pierre-Yves Massot, Paolo Dutto, Claudio Bader, Daniel Winkler, Sébastien Agnetti, Yves Bachmann, Helmut Wachter, Samuel Trümpy, Flavio Leone, Nicholas Iliano und Gian Marco Castelberg. (ma)