CR Kommunikation: Frank Marthaler nimmt im Verwaltungsrat Platz

Frank Marthaler wird Verwaltungsrat bei der PR-Agentur CRK (CR Kommunikation AG). Er war laut einer Mitteilung bis 2014 Mitglied der Konzernleitung der Schweizerischen Post und entwickelte als CEO der Swiss Post Solutions etwa auch das digitale Geschäft des Konzerns. Aktuell berät er Start-ups und KMU in den Bereichen Marktentwicklung und Unternehmensstrategie. Zudem hält er verschiedene weitere VR-Mandate, unter anderen bei den Aletsch Riederalp Bahnen und der finnischen Post (Posti Group).

«Wir freuen uns, dass wir mit Frank Marthaler einen Spitzenmann der Wirtschaft für uns gewinnen konnten, der ab sofort seine Expertise und Kenntnisse in den Verwaltungsrat einbringen wird», so Stefan Batzli, Präsident des Verwaltungsrates und Partner bei CRK, in der Mitteilung.

CRK erwirtschaftete 2017 laut eigenen Angaben rund 5 Millionen Franken Honorarertrag und beschäftigt 35 Mitarbeitende in Basel, Bern und Zürich. (pd/eh)