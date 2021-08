Rosarot: Freche Sprüche für kleine Saucen-Beutel

Pacovis hat BBQ-Sossen für den Schweizer Markt entwickelt, die es in kleinen Portionsbeutel gibt. Rosarot entwarf für die Neuschöpfung das Packaging Design und zeigte sich auch für das pikante Naming der fünf Geschmacksrichtungen verantwortlich.

Die fünf Sossen unterscheiden sich in ihren besonders authentischen Rauch-, Honig- und Fruchtnoten. Zum Geniessen sollte aber auch das Design sein – denn die Beutel sollen ja den Grilltisch schmücken, heisst es in der Mitteilung. So sei die Zürcher Werbe- und Designagentur Rosarot beauftragt worden. Die Designer setzten die kleinen Portionenbeutel mit «prägnanten Vintage-Lettern, geschmacklich abgestimmtem Farbkonzept und detailgetreuen Food-Illustrationen in Szene».

Freche, selbstbewusste Sprüche machen die Sossen äusserlich so richtig pikant. Mit «Don’t worry, eat curry», der wahren «Licence to Grill» und weiteren Kreationen sorgte Rosarot für die richtige Würze im Packaging Design.

Verantwortlich bei Pacovis: Rebecca Hauser (Leiterin Marketing & Kommunikation), Alex Frank (Product Manager); verantwortlich bei rosarot: René Karrer (Creative Direction), Andreas Steiner (Director Content), Sarah Därendinger (Art Direction). (pd/wid)