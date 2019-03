Die unabhängige Sammelstiftung Profond ist laut einer Mitteilung «die erfolgreichste Pensionskasse der Schweiz», verzinse sie doch die Pensionskassengelder der Versicherten am höchsten. Die Zahlen würden für sich sprechen: Im jährlichen Pensionskassenvergleich der «SonntagsZeitung» wurde Profond bereits zehn Mal für die höchste Verzinsung über zehn Jahre ausgezeichnet, heisst es weiter.

Doch Profond ruhe sich keinesfalls auf diesen Lorbeeren aus. Die Vorsorgeeinrichtung hat sich laut Communiqué zum Ziel gesetzt, zum digitalen Leader im Vorsorgebereich aufzusteigen. Im Rahmen dieser Strategie ist der Relaunch der Website nur einer von vielen Schritten. So wird beispielsweise auch ein neues Kernsystem implementiert, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Und für die Vertriebspartner, Kunden und Versicherten werden umfangreiche Portale aufgeschaltet.

Der Auftrag an Sergeant lautete, den Webauftritt komplett zu überarbeiten. Darüber hinaus galt es, das Branding einem Facelift zu unterziehen: Wortmarke, Farben, Schriften und die Gestaltungsrichtlinien sind überarbeitet und erweitert worden. Auch eine neue Bildwelt und eine umfassende Palette an Icons sind entstanden.

Die Marke scheint im neuen Online-Auftritt klar durch. «Uns war es wichtig, einen Partner an der Seite zu haben, der uns alles aus einer Hand bietet. Sergeant hat unsere Marke auf Anhieb verstanden und die Webseite ist in enger Zusammenarbeit entwickelt worden», wird Laurent Schlaefli, Geschäftsführer von Profond, in der Mitteilung zitiert. «Jetzt ist das Fundament für den weiteren Ausbau unserer Markenpräsenz gelegt.» (pd/cbe)