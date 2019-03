Die kleine Brauerei Siegenthaler & Lüthy aus Ittigen bei Bern stelle «edles Bier von ausserordentlicher Qualität» her, schreibt die Agentur Junghänis in einer Mitteilung. Junghänis ist verantwortlich für das Corporate Design und die Label-Gestaltung. Die Motive und die Namen der Biere lehnen sich keltischer Gottheiten, helvetischer Stammesführer und Helden an. Das Bier ist momentan in den vier Sorten Divico (Strong Ale), Esus (Hanfbier), Taranis (India Pale Ale) und Menhir (Saison Bier) erhältlich.

