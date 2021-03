Die Dolmetscher- und Übersetzervereinigung DÜV wurde 1951 gegründet und besteht heute aus über 250 Aktivmitgliedern und einer eigenen Agentur, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die laut Mitteilung «langjährige Marktführerin der Schweiz» bietet Übersetzungen in Schweizer Qualität an, bringt Dolmetscher und Audiotechnik in Konferenzen, lektoriert Werbebotschaften oder konzipiert Unternehmens- und Branchenglossare.







Zu den Kunden gehören neben der SRG, für die sie aktuell die Corona-Pressekonferenzen verdolmetscht, Banken wie Raiffeisen oder die CS sowie zahlreiche Unternehmen, Verbände und Organisationen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens hat Saloon der DÜV ein Rebranding realisiert, das ihre Kompetenz und Tradition auf junge Weise neu vermittelt. Dabei standen Attribute wie Frische, Unkompliziertheit, Freundlichkeit und Qualität im Zentrum der anvisierten Ausstrahlung.

Die neu entworfenen Initialen der DÜV erinnern an eine serifenbetonte Schrift (Schriften mit Füsschen). Serifenschriften vermitteln Tradition und Hochwertigkeit. Die Füsschen sind gewichen, um die Verjüngung der Traditionsmarke zu unterstreichen. Die tanzenden Buchstaben vermitteln Leichtigkeit und Flexibilität. Die Farbe Türkis wurde gewählt, weil sie Frische kommuniziert und als Lieblingsfarbe in den 1950-er-Jahren, der DÜV-Gründerzeit, zu finden ist. Die DÜV bewegt sich an der Schnittstelle von Ausgangs- und Zielsprache, was die Positionierung des Farbfeldes impliziert. (pd/lol)