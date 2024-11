Publiziert am 25.11.2024

Der Luxusretailer Bucherer tritt in einem frischen Look auf: Das Zürcher CreativTech–StartUp Vivents entwickelte eine neue visuelle Identität, die das Erbe des Traditionsunternehmens mit modernem Luxus verbindet, heisst es in einer Mitteilung. Das Mandat umfasste die Überarbeitung der Markenarchitektur sowie ein 200-seitiges Brand Book mit klaren Markenrichtlinien, einer harmonischen Farbpalette, einer frischen Bildwelt und modularen Kampagnenanwendungen.



1888 in Luzern gegründet, gilt Bucherer als einer der führenden Juweliere und Uhrenhändler weltweit. Mit dem neuen Markenauftritt will Bucherer seine Position als Innovator im Luxussegment festigen, die nächste Generation ihrer Kundschaft ansprechen und gleichzeitig den Wurzeln der Marke treu bleiben, heisst es weiter

Im Rahmen eines neunmonatigen Prozesses mit intensiver Kreativarbeit hat Vivents die Marke Bucherer einer neuen Generation von Uhren- und Schmuckliebhaber zugänglicher gemacht. Vivents erarbeitete ein 200 Seiten umfassendes Brand Book mit neuen, modularen Brand- und Kampagnen-Guidelines sowie eine frische Farb- und Bildwelt. Zudem wurde die komplexe Markenarchitektur neu definiert und dabei für alle Sparten – Uhren, Schmuck, Certified Pre-Owned, Masterworks und Exklusives – , starke Identitäten geschaffen, welche mit der Dachmarke harmonieren. Der neue visuelle Auftritt respektiert das Vermächtnis von Bucherer 1888, integriert zugleich aber moderne Elemente des Luxuseinzelhandels. Er verbindet die Werte Präzision, Eleganz und Handwerkskunst mit modernem Design und Innovationsgeist. (pd/wid)