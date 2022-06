CRK: Für die Arbeitswelt der Zukunft

Die Work Smart Initiative wurde 2015 durch den gleichnamigen Verein lanciert. Sie wird von grossen Arbeitgeberinnen in der Schweiz getragen und von einem breiten Spektrum von Firmen und Organisationen geprägt und mitgestaltet. Die Mitglieder und Partner des Netzwerks unterstützen sich gegenseitig bei der Einführung und Etablierung flexibler, neuer Arbeitsformen, wie es in einer Mitteilung heisst. Über die Work Smart Initiative tauschen sie Wissen, Erfahrungen und Expertise aus und erreichen ein zunehmend breites, interessiertes Publikum.

Neue Anforderungen an Unternehmen

Die neue Arbeitswelt, die sich durch die Coronapandemie in einem konstanten Wandel befindet, bringt neue Anforderungen an Infrastruktur, Zusammenarbeit, Kultur, Führung und Eigenverantwortung mit sich. Längst geht es nicht mehr nur darum, Homeoffice zu etablieren. Was muss bei der der Einführung von hybriden Arbeitsmodellen beachtet werden? Wie kann smartes Arbeiten die Motivation fördern? Was heisst New Leadership? Wie beeinflusst New Work unser Wohlbefinden?

Zu diesen vielfältigen Fragen will die Work Smart Initiative Antworten geben und Schweizer Arbeitgeberinnen dabei unterstützen, die Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich zu gestalten, indem sie sich dazu untereinander vernetzen. «Denn wir sind überzeugt: Smarte Arbeitsformen fördern die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden, stärken die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und verbessern die Work-Life-Balance», heisst es in der Mitteilung. Die zahlreichen Neuzugänge unter den Charta-Supportern würden die Bedeutung dieser umfassenden Sicht die zeigen.

Neue Geschäftsstelle und neues Erscheinungsbild

Seit Januar 2022 führt die Full-Service-Kommunikationsagentur CRK die Geschäftsstelle der Work Smart Initiative. Sie unterstützt den Vorstand im Tagesgeschäft, verantwortet die Kommunikation, das Mitgliedermanagement und die Finanzen.

Das aufgefrischte Erscheinungsbild ist Ausdruck der Neupositionierung der Work Smart Initiative. Es besteht aus einem neuen Logo, frischen und modernen Farben und einer neuen Website. Die Linie im neu gestalteten Logo symbolisiert die Verknüpfung innerhalb des breiten Netzwerks. Relevante Inhalte zu den Themen werden laufend ergänzt.

«Die Veränderungen in der Arbeitswelt vollziehen sich schneller und stärker als je zuvor. Auch die Work Smart Initiative muss sich für die Arbeitswelt neu denken und sich neu positionieren, um weiterhin den Weg in die Arbeitswelt der Zukunft zu weisen. Das zeigen wir nun auch mit unserem neuen Auftritt», so Claudia Giorgetti und Susanne Häcki, Co-Präsidentinnen der Work Smart Initiative. (pd/cbe)