Publiziert am 07.07.2025

Basis der Arbeitgeberkommunikation bildet eine sogenannte Employer Value Proposition (EVP) mit den Verhaltensankern «vernetzt, verbindlich, verantwortlich». Diese soll den ZVV als eigenständigen Arbeitgeber positionieren und gleichzeitig die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs verdeutlichen, wie die Agentur Oona Plus in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Strategie zielt darauf ab, die Position des ZVV im Wettbewerb um Fachkräfte zu stärken und einen konsistenten Auftritt über alle Kanäle zu gewährleisten.

Die neue Karriereseite fungiert als zentrales Recruiting-Instrument. Sie enthält offene Stellenausschreibungen, Informationen zur Unternehmenskultur und Benefits sowie Bewerbungstipps. Die Inhalte sind für verschiedene Zielgruppen aus Kommunikation, Technik, Planung und ÖV-nahen Bereichen aufbereitet.

Ein spezielles Feature ermöglicht es Interessierten, Stellenangebote per WhatsApp oder Telegram auf das Smartphone zu erhalten. Dies soll die Sichtbarkeit neuer Vakanzen erhöhen.

Oona Plus übernahm die Zielgruppenmodellierung, EVP-Entwicklung und Massnahmenkonzeption. Im Bereich Content entstanden Texte, ein Bildkonzept, Video-Briefings sowie Testimonials von ZVV-Angestellten.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit den ZVV-Teams aus HR, Kommunikation, Marketing und IT umgesetzt. Die Bild- und Videoproduktionen realisierte die Agentur gemeinsam mit Iwish. (pd/nil)