Die auf Public Affairs, Public Relations und Corporate Communication spezialisierte Agentur Furrerhugi beteiligt sich als Minderheitsaktionärin von Rfact, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kommunikationsagentur mit Hauptsitz in Zürich und Niederlassungen in Lausanne, Genf und im Tessin betreut seit über 20 Jahren Kunden in den Bereichen Media & Public Relations, Digital Marketing sowie Influencer Relations und Live-Marketingevents.

PRfact beschäftigt 21 Mitarbeitende und erweitert die von Furrerhugi initiierte Markenallianz Comfederation, zu der sich 2019 die Unternehmen Furrerhugi, Evenjo, Mindnow, Narwal, Republica und Clé de Berne zusammengeschlossen haben (persoenlich.com berichtete). Die Schweizer Kommunikationsgruppe Comfederation deckt bereits heute Disziplinen ab wie Public Affairs, Public Relations, Corporate Communication, Abstimmungs- und Wahlkampagnen, Marketingkommunikation, Graphic Design, Corporate Events, Live Communication, Filmproduktion, Digital Strategy, Digital Marketing und bietet einen Club sowie ein Privat-Restaurant an.

PRfact werde künftig ihre Kompetenzen in Bereich Live Marketing, Digital Marketing sowie Public und Influencer Relations einbringen, heisst es weiter. Die Beteiligung von Furrerhugi an PRfact habe zum Ziel, Synergien an der Schnittstelle von Marketingkommunikation, Konsumgüter-PR und Unternehmenskommunikation zu nutzen und Potenziale für die Zukunft zu identifizieren.

«Dieser Schulterschluss ist für uns der nächste Schritt, der aus einer langjährigen und gut etablierten Zusammenarbeit beider Agenturen resultiert», sagt Andreas Hugi, CEO und Managing Partner von Furrerhugi. «Wir wollen in den Bereichen der Nachhaltigkeit in der Konsumgüter- und Lifestyle-Branche wachsen. Mit PRfact haben wir hierfür die ideale Partnerin gefunden.»

Für Kundinnen und Kunden aus der Westschweiz habe der Zusammenschluss besondere Vorteile, heisst es weiter. Beide Agenturen verfügten bereits heute über eine starke Verankerung mit Niederlassungen in der Romandie. Jetzt werde diese Präsenz zusätzlich verstärkt, indem Furrerhugi und PRfact den Standort in Lausanne gemeinsam beziehen würden. (pd/wid)