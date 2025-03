Le Berg

Gabriel Waldvogel eröffnet Standort in Zürich

Nach einem Jahrzehnt in Berlin kehrt der Schweizer Werbefilm-Produzent in seine Heimat zurück und expandiert mit der deutschen Filmproduktionsfirma in den Schweizer Markt.

Gabriel Waldvogel, Partner der Berliner Filmproduktion Le Berg, kehrt nach einem Jahrzehnt in Deutschland in seine Schweizer Heimat zurück und eröffnet einen neuen Standort in Zürich. (Bild: zVg)