Schläfle Trittibach: Garten-R zum 30. Jubiläum des Rüti

Publiziert am 23.01.2025

Vor über 30 Jahren wurde das Rüti als Pflegeheim eröffnet. Es bietet Bewohnenden mit Demenz und psychischen Beeinträchtigungen eine offene Wohnform in einem geschützten Rahmen. Das geschichtsträchtige Haus wurde 1917 erbaut und liegt am Rande von Sirnach, eingebettet in eine Gartenanlage.

Schläfle Trittibach wurde mit der Konzeption und Umsetzung eines neuen Corporate Designs, der Website und der Printprodukte beauftragt.

Inspiration für das neue Logo war der Garten vom Rüti, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Resultat ist ein pflanzlich gewachsener Buchstaben – ein R als Monogramm. Die Marke soll in ihrer visuellen Anmutung sowohl Seriosität als auch Bodenständigkeit und Ruhe ausstrahlen. Das Farbkonzept in abgemildertem Grün, Weiss und Schwarz rundet das neue Design ab und zieht sich konsequent durch alle Design- und Kommunikationsbereiche. (pd/awe)