Am Dienstag erscheint der Zugerbieter zum letzten Mal nach 110 Jahren. Im September wurde bekannt, dass CH Media die Lokalzeitung an Christoph Blochers Medienhaus Swiss Regiomedia verkauft (persoenlich.com berichtete).

In einer Interpellation hatten Privatpersonen dem Gemeinderat Baar Fragen dazu gestellt. Die Antwort erfolgte am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung. Demnach bedaure der Gemeinderat den Verlust des Zugerbieters zutiefst, wie es in einem Bericht der Zuger Zeitung heisst. Eine Zusammenarbeit mit Swiss Regiomedia schliesse der Gemeinderat aus, wie es am Abend hiess. Man wolle nur mit politisch neutralen Verlagen zusammenzuarbeiten.

Jährlich habe die Gemeinde 220'000 Franken für die Seiten «Rathauspost», «Aus dem Rathaus» und für Inserate im Zugerbieter ausgegeben, hiess es weiter. Der Gemeinderat will nun ein eigenes Publikationsorgan aufbauen. Dieses Medium soll zwei Teile haben: einen Teil, in dem der Gemeinderat Informationen verbreitet, und ein zweiter, der redaktionell unabhängig von der Gemeinde funktionieren und unabhängigen Journalismus bieten soll. Die neue Zeitung soll zweimal monatlich erscheinen und kostenlos in alle Haushalte versandt werden, wie die Zuger Zeitung weiter berichtet. Später könne auch eine Onlineplattform ins Auge gefasst werden. (cbe)