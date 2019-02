Zum Jahresprogramm des Berner Generationenhauses gehören vielfältige Veranstaltungen und auch eine multimediale Ausstellung. Damit wollen die Verantwortlichen den gesellschaftlichen Dialog weiter fördern und das Haus am Berner Bahnhofplatz noch stärker als Kompetenzzentrum für Generationenfragen positionieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit der Eröffnung 2014 sind das Zusammenleben und der Zusammenhalt der Generationen Kernthemen der Berner Institution, welche eine breite Palette an Beratungsangeboten, ein Alterszentrum und eine Kita unter ihrem Dach vereint.

Das von Scholtysik & Partner entworfene Erscheinungsbild wachse aus der Positionierung des Hauses als Ort des Dialogs und der Begegnung. Das «Bühnen-Prinzip» schaffe gleichzeitig «Einheit in der Vielfalt», indem es «dem Variablen einen Rahmen setze, die Individualität aber nicht behindere», heisst es weiter. So folgen die eingesetzten Farben keiner vorgegebenen Reihenfolge, sondern reagieren unmittelbar auf die Inhalte. In der Typographie ergänze die kommunikative Lyon Display die bislang eingesetzte klassiche Theinhardt.

«Scholtysik & Partner hat uns auf Anhieb verstanden und konnte unsere Absichten perfekt in ein durchgängiges Designkonzept verwandeln», wird Aline Jordi, Kommunikationsverantwortliche des Berner Generationenhauses, in der Mitteilung zitiert. Man spüre die ganzheitliche Denke, die die Agentur mitbringe.

Neben dem Farb-, Schrift- und Layoutkonzept modernisiert Scholtysik & Partner auch das Logo des Generationenhauses. Zudem setzt die Branding-Agentur die Geschäftsdrucksachen um, gestaltet Flyer und Broschüren und konzipiert das Interface Design für den neuen Online-Auftritt begh.ch, der von der Webagentur Gridonic umgesetzt wird. (pd/as)