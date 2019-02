Per Anfang Jahr hat Esther Leuzinger die Agentur Leuzinger & Benz an den langjährigen Geschäftsführer Matthias Dörig und seine Frau Dagmar Dörig verkauft. Die neuen Inhaber werden das Unternehmen zusammen mit ihrem Team «im bisherigen Sinn und Geist in die Zukunft» führen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dörig verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung auf Agenturseite, im Tagesjournalismus sowie im grafischen Gewerbe. Seine Frau Dagmar Dörig bringt laut Mitteilung langjährige Erfahrung aus Verwaltung, Anwaltskanzlei und Gericht in das Unternehmen ein. Sie ergänze das Beraterteam von Leuzinger & Benz durch ihr juristisches Fachwissen. Während Matthias Dörig weiter als Geschäftsführer agiert, übernimmt Dagmar Dörig das Präsidium des Verwaltungsrats. Esther Leuzinger bleibt der Agentur als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als freie Mitarbeiterin erhalten.

Als Gründungsmitglied und spätere Alleininhaberin habe Leuzinger die Kommunikationsagentur in den vergangenen 25 Jahren stark geprägt, heisst es weiter. Die Agentur mit Sitz in Rapperswil-Jona ist spezialisiert auf die Disziplinen PR, Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Projektkommunikation und Unternehmenskommunikation. (pd/cbe)