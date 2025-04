SRF: Gerhard Bayard verlässt das Unternehmen

Publiziert am 30.04.2025

Seit rund fünf Jahren leitet Gerhard Bayard den Direktionsbereich HR/Personalentwicklung und Ausbildung bei SRF. Am 1. Oktober 2021 wurde er zudem ordentliches Mitglied der Geschäftsleitung. Nun gibt er seine Aufgaben per Ende Oktober auf eigenen Wunsch ab, um als HR-Verantwortlicher zur Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) zurückzukehren, gibt SRF am Mittwoch bekannt. Diese Funktion hatte er schon zwischen 2016 und 2020 inne. Zuvor war Gerhard Bayard bereits rund 21 Jahre für SRF tätig, zuletzt als Leiter HR-Beratung und Administration sowie stellvertretender Leiter Human Resources.

«Mit dem Weggang von Gerhard Bayard verliert SRF nicht nur einen äusserst engagierten und erfahrenen HR-Chef, sondern auch einen Menschen, für den das Wohlergehen der Mitarbeitenden auch in schwierigen Zeiten immer an erster Stelle stand. Das professionelle Begleiten, Fördern und Führen von Mitarbeitenden ist durch den permanenten Wandel in der Medienbranche sowie die wirtschaftlichen und politischen Hürden noch unverzichtbarer geworden», wird SRF-Direktorin Nathalie Wappler zitiert.

«Der Weggang von SRF fällt mir nicht leicht. Ich habe im Unternehmen viel bewegen können, für und gemeinsam mit ganz unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dass wir heute eine Unternehmenskultur leben, die auf Transparenz, Offenheit und Vertrauen basiert, macht mich stolz. Zur Bewältigung der anspruchsvollen Herausforderungen in den kommenden Jahren ist dieses Miteinander eine wichtige Basis. Trotzdem ist für mich der Moment gekommen, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, auf die ich mich sehr freue», so Bayard.

Die Nachfolge von Gerhard Bayard bei SRF ist noch offen und wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben, schreibt SRF. (pd/spo)