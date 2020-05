Kommunikationsoffensive: Gerhard Schröder startet einen Podcast

Gerhard Schröder wird Podcaster. Ab Dienstag startet seine Podcast-Reihe «Gerhard Schröder - Die Agenda». Eine Folge dauert 30 Minuten. Dabei lasse er sich von in seiner Anwaltskanzlei von seinem früheren Regierungssprecher Béla Anda «freundlich befragen», wie lr-online.de schreibt. «Man duzt sich. Kritisch ist das natürlich alles nicht, aber unterhaltsam», heisst es da.

In der Auftaktfolge des zunächst auf acht Episoden angelegten Podcasts lobt Schröder Angela Merkel und Markus Söder in der Corona-Krise und er nimmt Bezug auf die sogenannten Corona-Rebellen. In Folge zwei soll es um Wirtschaft und Bildung gehen.

Der Podcast soll gratis auf allen relevanten Podcast-Portalen wie Applepodcast, Google Podcast, Spotify und Deezer zu beziehen sein. Er erscheint künfig im Wochen-Rhythmus - immer dienstags. (eh)