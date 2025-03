Dachcom: Gesamtbranding für Maler-Portal entwickelt

Publiziert am 20.03.2025

Die Agentur Dachcom hat für den Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verband ein umfassendes Branding-Projekt umgesetzt: Mit «Appliform» entstand ein neues Endkundenportal, für das die Agentur das komplette Naming, Branding und Vermarktungskonzept entwickelte.

Bei der Namensfindung achtete Dachcom laut einer Mitteilung auf die Balance zwischen Eigenständigkeit und Verbandsnähe – «Appliform» knüpft bewusst an die bestehende Publikation «Applica» an, etabliert sich aber als distinktive Marke. Das visuelle Erscheinungsbild setzt sich gezielt von anderen Verbandsmassnahmen ab und spricht mit modernem Screendesign die Endverbraucher-Zielgruppen an.

Für die Markteinführung konzipierte die Agentur eine integrierte Vermarktungsstrategie mit eigenen Social-Media-Kanälen. Zudem bietet die Plattform Werbemöglichkeiten auf allen angebundenen Kanälen, um Unternehmen der Branche gezielte Kommunikation mit ihrem Zielpublikum zu ermöglichen.

Das Branding-Projekt ergänzt die bereits von Dachcom umgesetzte Überarbeitung der Verbandswebsite. Mit «Appliform» komplettiert die Agentur die digitale Markenstrategie des Verbandes und positioniert erstmals ein Verbandsangebot explizit für Endkunden. (pd/cbe)