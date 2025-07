Open up: Geschäftsleitung um zwei Personen erweitert

Publiziert am 08.07.2025

Die Zürcher Kommunikationsagentur Open up hat zwei langjährige Mitarbeiterinnen in eine neu geschaffene erweiterte Geschäftsleitung berufen. Nabila Bouzouina und Evelyne Oechslin übernehmen per 1. Juli zusätzliche Führungsverantwortung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die beiden Beraterinnen ergänzen die bestehende Geschäftsleitung, der Christina Wahlstrand, Melanie Schneider und Kilian Borter angehören. Bouzouina und Oechslin werden ihre neuen Führungsrollen zusätzlich zu ihren laufenden Kundenengagements übernehmen.

Nabila Bouzouina ist seit 2021 im Genfer Büro der Agentur tätig und soll künftig den strategischen Ausbau des Romandie-Geschäfts vorantreiben. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in internationalen PR-Agenturen und kam 2012 in die Schweiz.

Evelyne Oechslin arbeitet seit 2019 für Open up in Zürich und wird neu das Wissensmanagement leiten. Sie begann ihre Laufbahn als Radio- und Online-Journalistin, bevor sie in die Werbung und Public Relations wechselte.

Die 2001 gegründete inhabergeführte Agentur beschäftigt nach eigenen Angaben 17 Mitarbeitende an den Standorten Zürich und Genf. Sie ist über das Public Relations Network (PRN) mit inhabergeführten Agenturen weltweit verbunden. (pd/cbe)