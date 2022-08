EDI: Gianna Blum und Christian Favre leiten Kommunikation

Die Kommunikation des Innendepartements wird künftig von einem Zweierteam geleitet. Bundesrat Alain Berset hat Gianna Blum und Christian Favre zur Co-Leiterin respektive zum Co-Leiter Kommunikation ernannt.



Sie übernehmen am 1. September die definitive Nachfolge von Peter Lauener, wie das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) am Montag mittelte. Laueners Rücktritt hatte das Departement Anfang Juni bekanntgegeben (persoenlich.com berichtete).



Gemäss Medienberichten stehen Bersets ehemaliger Sprecher sowie der Generalsekretär des Aussendepartements (EDA) Markus Seiler und ein weiterer EDA-Mitarbeiter im Fokus von Ermittlungen zu einem Informationsleck in der Crypto-Affäre. Der eingesetzte Ermittler Peter Marti veranlasste unter anderem Hausdurchsuchungen.



Aufgeflogen war die sogenannte Crypto-Affäre im Februar 2019. Damals berichteten Medien erstmals, dass der US-Geheimdienst CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst BND jahrelang über manipulierte Verschlüsselungsgeräte der Zuger Firma Crypto AG mithörten und über 130 Staaten ausspionierten.



Der 46-jährige Freiburger und promovierte Historiker Christian Favre leitet seit Juni die EDI-Kommunikation interimistisch. Zuvor war er Delegierter für die Aussenbeziehungen des Kantons Freiburg und in verschiedenen Funktionen bei Radio Télévision Suisse (RTS) tätig.



Die 35-jährige Bernerin und Politikwissenschafterin Gianna Blum ist Bundeshausredaktorin der Zeitung Blick. Davor arbeitete sie als Online Redaktorin beim Schweizerischen Roten Kreuz und als Co-Leiterin des Ressort Bern/Online der Zeitung Der Bund. (sda/wid)